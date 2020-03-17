منها ممارسة الرياضة.. نصائح لتجاوز "رعب كورونا"

تعاني بعض السيدات من القلق بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر، وهناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لتخفيف حدة التوتر والغضب، بحسب منظمة الصحة العالمية وموقع "بولد سكاي".

حمام دافئ

الحمام الدافئ مع بعض الزيوت العطرية، يخفف من التوتر والقلق والاكتئاب الحمام يساعد في استرخاء الجسم.

ممارسة الهوايات

يجب الحرص على ممارسة الهوايات المفضلة والتي تبعد الضغوط النفسية، مثل مشاهدة فيلم، أو القراءة والرسم أو الأعمال اليدوية والطهي فهي تقلل الضغط والتوتر والعصبية.

الروتين

خاصة إذا كنت تعمل من المنزل، لأن تغيير الروتين يمكن أن يسبب القلق والتوتر، لذا أخلق روتينا جديدا لك للعمل من المنزل.

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ممارسة الرياضة

يساعد النشاط الرياضي على تخفيف التوتر وتهدئة العقل، فيمكن ممارسته في المنزل ببعض التمارين البسيطة مثل الضغط، والجري في المكان وقفز الحبل، واستخدام أدوات منزلية كالأوزان.

البعد عن السوشيال ميديا

أحيانا تصبح السوشيال ميديا تربة خصبة لتداول الأخبار والمعلومات والأنباء غير الصحيحة، لذا يجب اتباع الأخبار الرسمية فقط داخل البلاد.

تجنب مشاهدة أو قراءة أو الاستماع إلى الأخبار التي قد تجعلك تشعر بالضيق أو القلق، واطلب معلومات دقيقة لاتخاذ خطوات وقائية لنفسك ولأحبائك، اطلب تحديث المعلومات في أوقات محددة، فقط مرة أو مرتين خلال اليوم.