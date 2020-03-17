هند صبري عن فيروس كورونا: لا تخافوا ولكن احذروا

من منطلق الحرص لا الترهيب، علقت الفنانة التونسية، هند صبري، على انتشار فيروس "كورونا" المستجد بجملة شهيرة في فيلمها الأخير.
ونشرت هند عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة من الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وعلقت عليها بقولها: "لا تخف ولكن احذر".
كما اعتبرت هند صبري، أن جملتها ملخص لأحداث عام 2020 حتى الآن.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.
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