لياقة الكلاسيكيّة موضة القمصان لهذا الموسم

قد يكون الفستان من القطع الأقلّ اعتماداً في الأيام العادية حيث تلجأ معظم السيدات إلى ارتداء السراويل أو الجينزات أو حتى التنانير عوضاً عن الفستان، غير أنّ اللجوء إلى هذا القطع، يتطلّب منكّ اختيار القميص أو التوب المناسبة والمميّزة.

لذا، ننصحكِ هذا الموسم باختيار القميص بالياقة الكلاسيكية أو بربطة العنق السوداء، هذه القطعة التي تسيطر على عالم الموضة حالياً وتعتبر من أبرز الصيحات وذلك تماشياً مع موضة القميص الأبيض الكلاسيكي الرائجة أيضاً.

إذاً وإلى جانب موضة التوبات بقصّة الأكمام المنسدلة على الأكتاف Off Shoulders والتوبات القصيرة Crop Top، ننصحك باختيار القميص بالياقة الكلاسيكيّة، فكيف تنسّقين هذه القطعة؟

1- ارتديها لإطلالة رسميّة: اختاري السروال الرسمي بالقصّة الواسعة أو ارتدي السروال الرسمية ولكن ذات الطول المتوسّط أي بقصة الكابري أو اعتمدي موضة سراويل الـ Culotte أو اختاري التنورة بالقصّة المستقيمة وذات الطول المتوسّط وارتدي الأحذية الكلاسيكية بالكعب الرفيع والمروسة من الأمام.

2- ارتديها لإطلالة حيويّة: نسّقيها مع سراويل الـ Culotte التي تأتي بقصّة واسعة وبطول متوسّط ولكن احرصي أن تختاريها مقلّمة أو مقطّعة بموضة الـ Stripes أو الـ Plaid أو ارتديها مع الجينز بالقصّة الواسعة Flare الرائجة هذا الموسم ونسّقي مع الإطلالة الأولى، أحذية الكاحل بالشرائط Lace up sandals أو أحذية المول ومع الإطلالة الثانية، الأحذية بالكعب العالي المسطّحة Wedges.

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3- ارتديها لإطلالة ملفتة: اختاري التنورة القصيرة الرائجة هذا الموسم لا سيّما التنورة الجلديّة بقصة الـ Wrap أو الـ Envelop أو نسّقي مع هذه القمصان التنورة القصيرة بقصّة الـ A Line أو القصة الواسعة وارتدي أخذية الغلادييتر المزينة بالشرائط والمسطحة أو الأحذية المسطّحة المفتوحة بأسلوب الـ Birkenstock.

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