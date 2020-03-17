عطر ديور سوفاج الرجالي لنفحات عطرية منعشة

القاهرة – لايف ستايل
عطر ديور سوفاج الرجالي هو من العطور المنعشة التي ستعرفك عليها بفضل نفحات الانيقة ليكون واحداً من الخيارات التي يمكنك ان تقدميها لشريكك.
اضافة الى عطر ديور سوفاج، هناك مجموعة كبيرة من عطور ديور المميزة الرجالية التي تضفي سحراً خاصاً على اطلالات شريكك لتكون اطلالته محط الانظار. وننصحك بان تتعرفي عليها.
عطر ديور سوفاج الرجالي:
عطر ديور سوفاج الرجالي
تم اصدار هذا العطر الرجالي المميز عام 2015.
هو من مجموعة العطور الرجالية الاروماتيك المميزة التي تمنح شريكك اطلالة جذابة.
مقدمة العطر تجمع بين نفحات زهور البرتقال وقشر الليمون والبرغموت.
قلب العطر يجمع بين زهور ابرة الراعي والفلفل.
لتأتي قاعدة العطر مع نفحات من خشب الارز والمسك والفانيلا.
عطور رجالية اخرى من مجموعة ديور:
عطر Fahrenheit : هو من العطور الفخمة المثالية لاطلالة شريكك في مناسباته. مقدمة هذا العطر تجمع الجريب فروت واليوسفي ليأتي قلب العطر برائحة البنفسج والريحان والنعناع، وقاعدة العطر تجمع بين النجيل الهندي ورائحة الجلود.
عطر Homme: هو عطر رجالي مميز جداً بنفحاته تم اصداره عام 2008. مقدمة هذا العطر تأتي برائحة الجريب فروت البرغموت والليمون وقلب العطر يجمع بين جوز الهند وخشب الارز والزنجبيل وقاعدة العطر مزيج من خشب الصندر والروزماري واللافندر.
عطر Dune Pour Homme: هذا العطر يعتبر مزيج من الازهار المنعشة والجذابة. تم اصداره عام 1997. مقدمة العطر تجمع بين اوراق الريحان والبرغموت، وقلب العطر مزيج من التين الخشن والسوسن وقاعدة العطر خشب الصندل وفول التونكا الفانيلا وخشب الارز.
إذاً هذه هي خصائص عطر سوفاج الرجالي من ديور، واكتشفي العطر الذي يفضله الرجل على المرأة.
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