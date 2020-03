بلايك لايفلي تؤكّد أنّها النجمة الأكثر غوصاً في عالم الموضة

منذ أن لعب دور سيرينا فاند وود سون في سلسلة Gossip Girl والممثلة بلايك لايفي تعدّ أكثر النجمات الهوليووديّات أناقة وإتقاناً لتنسيق الصيحات واعتماد أجملها وأجددها، حتى أنها ومنذ ذلك الحين توّجت نفسها وتوجّتها الصحافة ملكة النجمات في عالم الموضة.

ومنذ ذلك الحين ولا يمكن لبلايك لايفلي أن تطلّ في أيّ مناسبة كانت، أكانت رسميّة أو شبه رسميّة أو إطلالة تلفزيونيّة أو إطلالة عادية، إلا وأن تبدو فيها متألّقة، معتمدة أجدد الصيحات ومتقنة تنسيقها بشكلٍ كبير حتى تصبح إطلالتها هذه حديث الصحافة فوراً ومصدر وحي لكلّ عاشقة للموضة.



مؤخراً، أطلّت بلايك في جولة للترويج لفيلمها الجديد بعنوان All I see is you وذلك في نيويورك وكما هو متوقّع، استطاعت أن تخطف الأنظار بما ارتدته من لوكات رائعة وصيحات ملفتة تحمل توقيع أهمّ دور الأزياء والماركات العالميّة.

بداية، اختارت بلايك لايفلي إطلالة مونوكروميّة ارتكزت فيها على اللون الأصفر الكاناري حيث اعتمدت السروال الرسمي الواسع مع توب باللون ذاته بأكمامٍ طويلة وقصّة كلاسيكيّة إنما مزيّنة مع حزامٍ على الخصر باللون الأصفر أيضاً وقد حملت إطلالتها توقيع براندون ماكسويل وقد انتقت الحذاء من علامة شارلوت أوليمبيا.

الإطلالة الثانية لها كانت أكثر أناقة وقد لجأت إلى اختيار فستان أوسكار دي لا رانتا حيث تميّز هذا الفستان برسومات من الترتر مع الكشاكش من الأمام كما بطوله المتوسّط ومعه ارتدت الحذاء المطبّع المروّس من الأمام من ماركتها المفضلة، كريستيان لوبوتان .

بلايك لايفلي باطلالة باللون الاصفر واخرى بفستان مزين برسومات من الترتر

الإطلالة الثالثة عكست موضة القماش المقطع بمربعات صغيرة Plaid وقد اختارت جامبسوت بهذا القماش من CHANEL بقصّة السروال الواسع مع حذاء مروّس أيضاً من الأمام من لوبوتان، فيما الإطلالة الأخرى بموضة الـ Plaid ركّزت على موضة البدلة الرسمية وتحديداً المنسّقة مع الجيليه وربطة العنق والقميص الكلاسيكيّ، هذه الإطلالة التي أتت موقّعة من مايكل كورس والتي عكست إطلالة المرأة الرجل Minimalist بامتياز.

Advertisements

بلايك لايفلي تتالق ببدلة مقطعة واخرى بالنقشة ذاتها

أخيراً، اختارت لايفلي إطلالة خامسة لهذا النهار الحافل لها وقد عكست قدرتها الرائعة على تنسيق ومزج الصيحات المختلفة مع بعضها البعض إذ اختارت فستاناً بأسلوب الترنش مع معطفٍ جلديّ وحذاء طويل الساق مطبّع بالأزهار.

بلايك لايفلي تعتمد موضة الـ Layering

أخيراً، يبقى أن نلخّص لكِ الصيحات التي اعتمدتها لايفلي في هذه الإطلالات وفي يومٍ واحد والتي تنوّعت ما بين موضة المونوكروم والقماش المقطع بالمربعات Plaid وموضة الـ Layering وموضة الكشاكش والطول المتوسّط للفساتين

قد يهمك ايضاً:

بلايك لايفلي تخطف الأنظار خلال حضورها عرض مايكل كورس في نيويورك

بلايك لايفلي تفاجئ متابعيها على "انستغرام" بوجه من الطين الأخضر