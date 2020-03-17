أخطاء ماكياج تشكل خطراً كبيراً على صحة عيونك

يحصل أن تشعري أحياناً بالحكة داخل عيونك لترينها بعد وقت قليل حمراء ومليئة بالدّموع، ولا شكّ بأن السبب يعود في معظم الأحيان الى مستحضرات الماكياج وطريقة اعتمادها بشكل خاطئ. ولأن حريصة دائما على جمال وصحة المرأة العربية، لذلك اختارت أن تعرفك على أهم أخطاء الماكياج التي تشكل خطراً كبيراً على صحة عيونك منها:

عدم غسل اليد قبل تطبيق الماكياج: عليك أن تعلمي جيداً أن البكتيريا تعيش على أصابع اليد أيضاً ومن السّهل انتقالها الى أعضاء الجسم في حال لم يتم غسل الأيدي بشكل جيّد. فإن كنت تحسنين اعتماده بأصابع اليد، فلا بدّ أن تحرصي على غسل يديك ومنطقة تحت الأظافر جيداً بالصابون قبل وضع الماكياج.

استعارة أقلام الكحل من الأصدقاء : اياك واستعارة مستحضرات الماكياج لاسيما تلك المتعلقة بالعيون من أصدقائك ، أو حتى تجربة بعض أقلام الكحل التي تُعرض في المتاجر من دون التأكد من أن أحداً غيرك لم يستعملها، وذلك لأن أقلام الكحل وأحمر الشّفاه بالإضافة الى جميع المستحضرات التي تلامس كافة تكاوين الوجه قد تحمل فيروسات كثيرة ليست في الحسبان.اكتشفي أيضا أهم مستحضرات الماكياج التي عليك عدم استعارتها من أحد فهي خطيرة

ا ستعمال فراشي ماكياج العيون لوقت طويل : حاولي تنظيف فراشي ماكياج العيون بعد كل استعمال شرط تجفيفها جيداً فقد تحمل في طياتها أعداداً هائلة من البكتيريا من هذا المنطلق تنصحك ياسمينة بالتخلص منها كل 3 أو 5 أشهر على الأقل وذلك بحسب الحاجة والإستعمال.

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اختيار مستحضرات طبيعية : جميل أن تلجأي في بعض الأحيان لشراء مستحضرات ماكياج مصنّعة بتكاوين طبيعية خالية من المواد الحافظة، الا أنها في بعض الأحيان تكون عرضة لتتكاثر وتنمو فيها البكتيريا بشكل سريع ما يؤدي الى حساسية العين والتهابها،

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