تعرفي علي أصول إتيكيت تناول الخبز

تدخل الاتيكيت في صلب حياتنا اليومية، من أتفه التفاصيل وصولاً إلى الأمور المهمة والكبيرة، من بينها تناول الطعام بشكل عام والخبز بشكل خاص، لما لهذه القواعد والأصول انعكاس واضح للمرء في المجتمع وأمام الآخرين ، ويتمثل إتيكيت تناول الخبز في الآتي :

ضرورة مسك الخبز بإصبع كلتا اليدين، ثم يتم قطع الجزء الذي سيتم تناوله مباشرة، و لا يرفع الخبز بكامله إلى الفم ويقضم على اختلاف أنواعه.

وضرورة تجنّب قطع الخبز باستخدام أصابع اليد الواحدة أو تقطيع الخبز لقطع صغيرة وتركها في الصحن، و من غير اللائق قضم الخبز بالفم ومن ثم إرجاعه إلى الطبق.

تجنّب اقتسام قطعة الخبز وإرجاعه إلى سلّة التقديم مرة أخرى، ضرورة تجنّب وضع الخبز داخل طبق الشوربة أو استخدام قطعة خبز لامتصاص الصلصة.

أن الخبز لا يؤكل على طريقة السندويش، أي لا يجوز دهن كل قطعة الخبز بالزبدة، و يجب تقطيع الخبز إلى قطع صغيرة ومن ثم دهن القطعة بالزبدة لأكلها.

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الخبز لا يقطّع بالشوكة والسكين بل يقطع باليد.

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