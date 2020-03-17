بلايك لايفلي تتألّق مؤخراً بأجمل أسلوب وتتمسّك بالسراويل

لا شكّ أنّ بلايك لايفلي هي من أكثر النجمات اعتماداً للوكات الملفتة والإطلالات المميّزة ولكن مؤخراً لفتنا أسلوبها الجديد الذي يرتكز على السراويل تحديداً.

فإن كنتِ تعتقدين أنّ التنانير والفساتين هي التي تمنحكِ إطلالة مميّزة وملفتة فسبدّلين رأيك بالتأكيد بعد رؤيتك لـ لوكات بلايك الأخيرة التي عكست فيها أسلوب الرجل والتي نسّقت فيها السراويل بتصاميم مختلفة بطرق مميّزة.



بلايك لايفلي تتالق باجمل السراويل

من هذه الإطلالات، نكشف لكِ أيضاً القصات التي يجب أن تكون في خزانتك إلى جانب السروال الرسمي والجينز ونشجّعك على امتلاك الجرأة واختيار سراويل مميّزة وملفتة بأقمشتها ونقشاتها وألوانها.

لإطلالة أنيقة ورسميّة مثلاً، تجرأت بلايك واختارت السروال الواسع بالقماش المنسدل والمزيّن بالشكّ ونسّقته مع توب شفافة ولإطلالة حيويّة، تجرأت بلايك وارتدت السروال الرسمي باللون الأخضر والملفت أنها نسّقته مع القماش المقطّع بنقشة الـ Plaid.

بلايك لايفي ترتدي السروال المقطع والبرتقالي

في إطلالات أخرى، لفتتنا بلايك بتطبيقها موضة المونوكروم والبدلة الرسمية ولكن الملفت كان في اختيارها لإحدى الألوان القويّة كالبرتقالي كما اختيارها لحذاء اللوفر الذي يعكس فعلاً أسلوب المرأة الرجل. أيضاً، لفتنا خيارها للقماش المقلّم مع السراويل وتنسيقها المعطف الجلديّ الماكسي مع إطلالتها المينيماليّة المنسّقة مع السروال والجيليه الرسمية بالقماش المقلّم.

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بلايك لايفي بسروال مخملي ومطبع

من التصاميم الملفتة التي اختارتها بلايك، السراويل المطبّعة والمخمليّة ودائماً كان أسلوب المرأة الرجل والستايل المينيماليّ هو الحاضر أكان من حيث الحذاء الذي أتى بأسلوب الحذاء الرجالي أو أيضاً الأكسسوارات كربطة العنق مثلاً أو الجيليه الرسميّة.

بلايك لايفلي بسروال بقماش الـ Corduroy واخر مقلم

أيضاً، لم تتردّد بلايك في اختيار سراويلها بقماش مخمليّ Velvet أو Corduroy أيضاً واكتفائها بالسترات مع هذه السراويل من دون قميص كلاسيكيّ تحتها أو توب.

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