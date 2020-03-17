حذاء Timberland الكلاسيكيّ، سرّ إطلالتكِ هذا الموسم

هل تذكرين حذاء Timberland الكلاسيكيّ الذي كنتِ ترتدينه أيام الدراسة؟ إنّ هذا الحذاء الذي يشبه الأحذية الرجالية والذي يشتهر بتصميمه الضخم يعود هذا العام إلى عالم الموضة ليشكّل إحدى الصيحات الأبرز والأهمّ والتي تسيطر على إطلالات النجمات وعاشقات الموضة.

فحذاء Timberland الكلاسيكي، رافق إطلالات العديد من نجمات هوليوود ومنهنّ كلوي كارداشيان وكارا ديليفين وريهانا وغيرهنّ كما أنّه سيطر على شوارع الموضة بقوّة، لذلك، من المهمّ جداً أن تضمّني خزانتك بهذا الحذاء لا سيّما في موسم الشتاء، فكيف تنسّقينه؟

1- إرتديه مع الليغينغ الجلدي: لإطلالة مميّزة، إرتدي الليغينغ الجلدي واختاري حذاء Timberland باللون الاسود أو البيج ونسّقي مع الليغينغ، كنزة حيويّة وفضفاضة وفوقها سترة الباركا أو السترة العسكريّة أو ارتدي جيليه الـ Puffer ولا تنسي حقيبة الكتف Cross Body Bag.

*2- إرتديه مع التنورة: *من الرائج جداً هذا الموسم، مزج أساليب موضة مختلفة، لذلك، إذا كنتِ تعتقدين أن حذاء Timberland الكلاسيكي لا يليق بالإطلالة الأنثويّة المنسّقة مع التنورة، فأنتِ مخطئة إذ ننصحك هذا الموسم بارتداء هذا الحذاء مع التنورة القصيرة واختيارها بالقصّة الواسعة وارتداء الجوارب الصوفية العالية مع هذا الحذاء والكنزات المطبّعة أو قمصان الجينز وأن تنسّقي فوقها السترات الحيويّة كسترات الـ Bomber الرياضية أو الباركا أو حتى السترات الفضفاضة والواسعة.

3- إرتديه مع الجينز: لإطلالة كلاسيكية، بسيطة ولكن عمليّة في الوقت ذاته، ارتدي هذا الحذاء مع الجينز بالقصّة الضيّقة أو قصّة البوي فرند وارتدي الكنزة الواسعة أو الناعمة مع سترة واسعة أو معطفًا بقصّة مستقيمة وبقياس كبير ولا تنسي القبّعة أكانت صوفية أو كبيرة إذ من شأنها أن تضفي لمسة مميّزة على إطلالتك هذه.

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4- إرتديه مع السترة الجلدية بأسلوب الدراجة النارية: إستبدلي حذاء الكاحل بأسلوب الدراجة النارية الذي ترتدينه عادة مع السترة الجلدية وارتدي حذاء Timberland الكلاسيكي مع هذه السترة ونسّقيها مع السروال الجلدي أو مع الجينز الأسود بموضة الـ Ripped أي الممزّق وارتدي معه الكنزة الناعمة أو الـ T Shirt القطنيّة وزيّني خصرك بقميص مقطّع بموضة الـ Tartan.

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