مكياج الرجال.. هكذا بدأ عصر مستحضرات التجميل للذكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عرف المكياج لسنوات طويلة أنه الأداة التجميلية للنساء دون الرجال، واقتصر استخدامه للذكور في إطار محدد وهو أمام الكاميرات.

إلا أن هذا الإطار توسع خلال السنوات العشر الماضية، وبدأ البعض من الرجال استخدامه في الحياة اليومية العادية، وآخرون بدأوا فيديوهات تعليمية على يوتيوب لوضع المكياج للرجال، ومن أشهرهم جيفرى ستارز، وبريتمان روك، أورلاندو باتريك ستار، وماني جاتورز.

كما بدأت بعض شركات الترويج لمكياج الرجال، على الإنترنت، وطريقة استخدامه للحصول على نتيجة ممتازة، بحسب ما أوضحت شبكة "Cnn" الأمريكية.

وتلقى منتجات العناية بالبشرة رواجًا كبيرًا في الولايات المتحدة، حيث يتبع نصف الرجال في الولايات المتحدة روتين يومي للعناية بالبشرة.

بحسب شركة أبحاث الأسواق، "يورومونيتور"، فأن نمو منتجات الجمال والأزياء الرجالية طغت على نمو المنتجات النسائية منذ العام 2010، ما يعني أن الرجال أصبحوا يهتمون باستخدام المكياج لتحسين مظهرهم.

أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ليدز بيكيت، بريندان جوخ، يؤكد أن الرجال يهتمون بمظهرهم الخارجي.

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وأوضح غاريت ميونس مدير بمجلة "GQ" في الولايات المتحدة، أن استخدام الرجال لمستحضرات التجميل تعود لأسبابٍ عملية، فهو "لأجل التغطية على شيءٍ، ليسوا راضين عنه".

لكن ميونس يسلط الضور على أن البعض يشعر بوصمة عار بسبب استخدام مستحضرات التجميل.

ويعتبر الرجال في كوريات الجنوبية من أكبر المنفقين على منتجات العناية بالبشرة على مستوى العلم، وفقاً لما ذكرته "يورومونيتور"، حيث ارتفع نمو سوق العناية بالبشرة للرجال في كوريا الجنوبية بنسبة 80 بالمئة بين عامي 2010 و2016.

وفي فبراير العام الماضي 2019، ظهر ديفيد بيكهام على غلاف مجلة ستايل "love" البريطانية، وهو بمكياج عيون مع تاتوه.

تاريخ المكياج مع الرجال ليس غريبًا تاريخًا فبحسب "بي بي سي" البريطانية، كان الرجال في مصر القديمة يستخدمون الكحل، أما الإسكندر الأكبر من المعجبين بالمكياج، أما الشعر المستعار فكان منتشرًا في بلاط الملك لويس الثالث عشر.

وتوضح الشبكة البريطانية، أن عدم استخدام الرجال للمكياج بدأ منذ القرن التاسع عشر، عندما شاعت فكرة أن الرجال الحقيقين لا يستخدمون أدوات التجميل، لكن في 2017 افتتحت بريطانيا أول متجر مختص في أدوات المكياج للرجال فقط.