اخلع الحذاء على باب المنزل.. 15 نصيحة مهمة تقي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من خطورة فيروس كورونا المستجد، الذي وصل عدد إصاباته في البلاد إلى 166 حالة ووفياته إلى 4 أشخاص حتى أمس، حسب أرقام وزارة الصحة، إلا أنّ بعض الإجراءات الوقائية تحمي من الفيروس المتفشي.

ويقدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال لـ"الخليج 365"، طرق الحماية من الفيروس المستجد المعروف عليما باسم كوفيد 19:

- عزل كبار السن والأطفال لمنع انتشار البؤرة المجتمعية.

- المداومة على غسل اليدين بالماء الساخن والصابون والمطهر المعقم.

- كورونا ليس قويا ولكنه شديد العدوى لذا يجب منع التجمعات تمامًا.

- الفيروس يعيش بالبرد لغاية -60 درجة تحت الصفر، ويموت في +30 فوق الصفر.

- تجنب التعاملات بالأيدي والأحضان نظرًا لخطورة وسرعة هذه الأشياء في نقل العدوى.

- لا بد من ارتداء الكمامة والقفازات في التجمعات، وعدم ملامسة العين والأنف.

- يعيش كورونا على الأسطح الاستيل لمدة 20 يومًا.

- لا بد من ارتداء كبار السن الكمامات عند الخروج من المنزل نظرا لضعف مناعتهم.

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- لا بد من استبدال الكمامة بانتظام بعد استخدامها يوميا.

- تطهير الأسطح بالماء والكلور.

- التغذية الجيدة وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتاميني "سي" و"د" لتقوية المناعة.

- تجنب دخول المنزل بالأحذية، حيث إن فيروس كورونا يسقط على الأرض وقاعدة الأحذية تعتبر مركزا للتلوث.

- يعيش الفيروس على الأسطح والمواد الحديد من 12 إلى 20 ساعة، وعلى الأقمشة من 6 إلى 12 ساعة.

-ليس من الضروري غسل كل الملابس التي نستخدمها يوميا، نظرا لأن نور الشمس كافِ للقضاء عليه.

- تناول المشروبات الساخنة، وعدم الإكثار في تناول المشروبات والأغذية الباردة.

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