قبل وقف حركة الطيران.. نصائح مهمة على المسافرين اتباعها للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تعليق حركة الطيران في جميع المطارات بداية من ظهر الخميس المقبل إلى 31 مارس المقبل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، الذي وصل عدد إصاباته في البلاد 166 حالة حتى أمس، حسب أرقام وزارة الصحة.

وقبل تطبيق القرار، قدّمت وزارة الصحة والسكان، نصائح ضرورة للمسافرين، للوقاية من الفيروس.

- عند الشعور بالمرض أثناء السفر، قم بإبلاغ طاقم الطائرة لطلب الرعاية الصحية.

- تجنب المخالطة المباشرة للمسافرين والذين تظهر عليهم أعراض الحمى والسعال.

- عند الشعور بالتعب في المطار يجب التوجه إلى الطبيب المختص لطلب المساعدة.

- تجنب أكل الطعام غير المطهو جيدًا (اللحوم –الأسماك).

- تجنب الاتصال المباشر بالحيوانات البرية باختلاف أنواعها وفصائلها.

Advertisements

- تجنب السفر إذا كان غير ضروريا في حالة الشعور بالحمى والسعال.

- المداومة على غسل الأيدي باستمرار باستخدام الماء الجاري والمطهرات.

- عند السعال أو العطس يجب تغطية الأنف والفم بالكوع، أو بمنديل ورقي ثم إلقاؤه فورا في سلة المهملات ثم غسل اليدين.

ارتداء الكمامات مع التأكد من تغطية الأنف والفم جيدا.

لقراءة المزيد عن

إحنا أقوى من كورونا

"الصحة العالمية" تقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا في أماكن العمل

إذا كنت بصحة جيدة لا تستخدمها.. "الصحة العالمية" تقدم شروط ارتداء الكمامة