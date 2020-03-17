عارضة أزياء نهائي دوري الأبطال تنشر صورة فاضحة من العزل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدخلت الأمريكية كينزي فولانسكي، عارضة الأزياء التي اشتهرت باقتحامها أرض الملعب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، العزل الصحي مع صديقة لها بسبب فيروس كورونا.

كينزي فولانسكي كانت قد نشرت صورة برفقة صديقتها روز عارضة الأزياء على حسابهما الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” في آن واحد وهما عاريتان.

روز التي يتابع صفحتها على موقع ”إنستجرام” ما يقرب من 13.5 مليون شخص علقت على الصورة بعبارة: “شريكتي في الحجر الصحي”.

يذكر أن كينزي فولانسكي اشتهرت باقتحامها وهي شبه عارية، أرض ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد، خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، بين الفريقين الإنجليزيين ليفربول وتوتنهام والتي انتهت بفوز “الريدز” (2- صفر).