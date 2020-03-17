"قومي المرأة" يلغي البصمة ويوفر أجهزة قياس درجة الحرارة للموظفين

تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ألغى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، البصمة الإلكترونية، وقام بتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة للموظفين، حرصًا منه على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، حرص المجلس على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة الموظفات والموظفين والذى يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، موضحة أن المجلس قام بإلغاء نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة الإلكترونية، كما قام بتخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

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وأضافت رئيسة المجلس، أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة الموظفين، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاجها، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات بجميع مكاتب المجلس، بالإضافة الى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ووضع لوحات إرشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

وشددت الدكتورة مايا مرسي، على أن تكاتف جميع أفراد المجتمع والمؤسسات والهيئات بالدولة ضرورة حتمية للخروج بسلام من هذه المحنه الصعبة.