منها الكلور والديتول.. منظفات خلطها يصبح خطرا على الصحة

قد يشكل خلط بعض المنظفات خطرا على الصحة، لذلك يجب الحرص عند استخدامها، حيث تصبح المواد الكيميائية، كالأسلحة التي يجب الحذر عند التعامل معها، ويجب الابتعاد عن خلطها عند الاستخدام، كما ذكر موقع "health line".

منظفات عليك الحذر من خلطها عند الاستخدام

الكلور والكحول

إذ ينتج من خلط الكلور والكحول معا، مادة الكلوروفورم، جراء تفاعل إيثانول الكحول مع هيدروكلوريد الصوديوم.

وتؤدي التركيزات المنخفضة من الكلوروفورم إلى الدوار والإغماء، أما التركيزات المرتفعة فتُسبِّب تدمير الجهاز العصبي، والكبد، والكليتين.

لذلك يفضل الابتعاد عن المواد الكيميائية، واستبدالها بالليمون الذي يُحقق الغرض نفسه.

الخل وماء الأكسجين

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خلط الخل مع ماء الأكسجين، يحوله إلى مادة سامة، غير آمنة للاستخدام.

الكلور والخل

فقد يفيد هذا الخليط في عملية التنظيف، إلا أن ناتج تفاعل المادتين غاز الكلورين السام، وبخار الكلورامين، قد يسبب حريقاً في الحلق، واحمرار العينين.

الكلور والنشادر

يتسبب خلط الكلور والنشادر في ظهور أعراض منها احمرار العينين، صعوبة في التنفس والتهاب الحلق.

وعن خطورة خلط بعض المواد الكيماوية، أكد الدكتورصيدلي طه حامد، أثناء حديثه لـ "هُن"، خطورة خلط الكلور مع الديتول، إذ يسبب ضيق التنفس وكحة وحرقان الحلق، وهى الأعراض التي يمكن أن تتشابه مع أعراض فيروس كورونا.