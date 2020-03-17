الامارات | علامات تنذر بغيبوبة السكر

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بغيبوبة السكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة بأن إهمال العلاج بالأنسولين يهدد مرضى السكري من النوع الثاني بالدخول في غيبوبة السكر، وذلك بسبب الارتفاع الشديد لمستوى السكر بالدم ووصوله إلى قيم تتراوح بين 600 و1000 مليغرام/ديسيلتر.

وأوضحت الرابطة أن العلامات الدالة على غيبوبة السكر تتمثل في انبعاث رائحة الأسيتون من النفس، وصعوبات التنفس، واضطرابات الوعي وفقدانه، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والدوار وآلام البطن.

ويلزم استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه العلامات؛ لأن غيبوبة السكر قد تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تلف دائم في الدماغ، كما أنها قد تؤدي إلى الوفاة، في حال عدم علاجها في الوقت المناسب.