Nuit de Feu عطرٌ ينبض بروح الصحراء من Louis Vuitton

تطلق دار Louis Vuitton عطر جديد بعنوان Nuit de Feu الذي ينبض بروح الصحراء بتأثير قوي للشرق الأوسط في حضور قوي للبخور، الذي يمنحك فرصة استثنائية في التألّق. وهو العطر الذي يلي Heures d’Absence الذي يشبه بقصيدة الأزهار .

تعرض هذه المجموعة المستوحاة من تراث الشرق الأوسط الشمي، ومن السعي وراء الاستثنائية التي توجه عطور لويس فويتون بمكونات عالية الجودة. وقد استخدم جاك كافاليي بلترود Nuit de Feu البخور ليكون العمود الفقري لتكوينه.



تفاصيل التركيبة الاستثنائيّة

منذ اللحظة التي يلمس فيها نوي دو فو Nuit de Feu البشرة، ينفجر البخور الأبيض من أرض الصومال، والذي تم تحويله بواسطة لويس فويتون في غراس، بنضارة مبهرة. شرارة تضي اللهب. في جوهره، يحدد البخور الأسود الذي تم تدخينه قبل الاستخراج شخصية العطر: دافئ، كثيف وحسي، لتتداخل فيه لاحقاً رائحة الليمون والجلود والمسك. ومن عطور الدار إلى ساعاته، اكتشفي الاصدار الجديد من ساعة تانبور من لويس فويتون.

كما لو كانت مدفوعة أعلى قليلاً نحو السماء. يُظهر المسك العطر المغلف في هالة مشرقة ومريحة، حيث تضفي عليها بذور أمبريت، "المسك النباتي" الحقيقي

زجاجة فخمة صديقة للبيئة

تتميّز زجاجة نوي دو فو Nuit de Feu بأنّها قابلة لإعادة التعبئة. نظرًا لأن لويس فويتون كان يؤمن دائمًا بإنشاء أشياء تدوم طويلًا، فإن كل متجر من متاجره يحتوي نافورة عطر تسمح بتجديد الزجاجات الفارغة خلال ثوانٍ، وهي طريقة للمشاركة في الحفاظ على البيئة مع تكريم لي فونتين بارفوميه Les Fontaines Parfumées وورشة العمل الإبداعية لجاك كافاليير بيلترود في غراس، حيث كان من الممكن حتى قبل قرن من الزمان إعادة ملء زجاجات العطور مباشرة من المصدر.

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أول حقيبة للعطور من الجلد الغريب

للاحتفال بهذه المناسبة، أنشأ لويس فويتون لأول مرة علبة عطر في نسخة تمساح ذهبي. تم طرح هذه العلبة لأول مرة في عام 2016، وتم تصميمها لنقل ثلاثة من عطور الدار بأمان؛ في الشكل والوظيفة، فإنه يشير إلى حالات الغرور التي تم إنشاؤها للسيدات الأنيقات في العشرينات. وضعت يدويا من قبل خبراء حرفيون في ورش لويس فويتون التاريخية في أسنيير، تحول هذه النسخة الجديدة جمالية حالة البيت الأصلية إلى جلد غريب ثمين الذي يستحضر لونه الذهبي الفخامة المميزة للعطور في الشرق الأوسط.

احتفظ لويس فويتون بخصوصية نوي دو فو Nuit de Feu في الشرق الأوسط لمدة شهرين: سيكون متاحًا في 2 أبريل 2020، وسيطلق في بقية أنحاء العالم بدءًا من 2 يوليو 2020.

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