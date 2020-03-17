تعرفي علي أصول قواعد الإتيكيت عند تعرضك للزكام

في فصل الشتاء، لا بدّ من أنك تعيشين هاجس الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا، لما من شأن ذلك أن يشلّ حركتك وصولاً إلى إجبارك على الخلود إلى الفراش والراحة.

من هنا، يجب التعرف على إتيكيت التصرف عند الإصابة بالزكام، بغية المحافظة على صورتك الإجتماعية وعدم إزعاج الآخرين والمحيط والأهم الحؤول دون نقل العدوى والذي يتمثل في الآتي :

ضرورة عدم الخروج من المنزل، عند الإصابة بالإنفلونزا، إلا عند الضرورة أو الحالات الطارئة، مع أهمية عدم الإختلاط بالآخرين وتجنب القيام بنشاطات إجتماعية للحوؤل دون نقل العدوى للآخرين.

عند الشعور بالحاجة للعطس، من المهم تغطية الأنف والفم باليد لناحية الكوع شرط الحرص أن تكون العطسة خفيفة،مع استعمال المحارم الورقية وتقعيم اليدين على الفور بعد الانتهاء من هذه العملية قبل الإختلاط بالمحيط.

من الضروري أن تعتذري عن مصافحة الآخرين في حال لم تتمكني من تعقيم يديك وردّ السبب للمرض والخشية من نقل العدوى، مع ضرورة عدم إصدار الأصوات عند ازالة المخاط والدخول الى الحمام بعيداً عن القيام بذلك في العلن.

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ويجب الانتباه الى المحارم الورقية ورميها في سلة النفايات وعدم تركها على الطاولة، مع ضرورة الحرص على وضع المحارم الورقية ومعقم اليدين في حقيبة اليد دائماً.

و في حال تعرضك لسلسلة من العطسات والسعال عند تواجدك في محيط عام، فمن المفضل الاستئذان والذهاب الى الحمام.

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