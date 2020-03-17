فيديو.. ريهام عبدالغفور: بخاف على الناس الضعيفة

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لجمهورها عبر مقطع فيديو نشرته وظهرت خلاله باكية.

وأرفقت تعليقا على مقطع الفيديو قائلة: "الخوف هو أكتر شعور بخاف منه، أكتر شعور بيرعبني حقيقي، بخاف من الوحدة، من المرض، من الآلم والإحباط، بس حقيقي أكتر حاجة بقيت بخاف منها هي الناس، الناس اللي فقدت إنسانيتها، بخاف من الناس اللي بتعرف بتدوس على الناس، بتعرف بتدوس على الضعيف، الإنسانية والرحمة هي إنك تكون بني آدم مع اللي أضعف منك، سواء كان إنسان أو حيوان، بقيت بخاف على الناس الضعيفة".

وحرصت ريهام في وقت سابق، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها برفقة نجلها، لتوعية جمهورها على ضرورة ارتداء الكمامة كإجراء احترازي من فيرس كورونا.

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وجاء ارتداء ريهام للكمامة بشكل خاطئ، حيث استوقف عدد من متابعيها الذين تركوا لها العديد من التعليقات ينصحونها بارتدائها بالطريقة السليمة، فجاءت بعض التعليقات كالتالي: "انتي لابساها غلط"، "مبتتلبسش كدا"، "إحنا ممكن نلبسها زيك".

وانتبهت ريهام، بالفعل لتحذيرات الجمهور، الأمر الذي جعلها تؤكد لهم أنها ارتدتها بطريقة صحيحة بعد تعليقاتهم، إذ قالت: "عدلت الماسك خلاص، متقلقوش الله خير حافظا".