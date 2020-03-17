منع التجمعات والنزول للشارع إلا للضرورة القصوى، تخفيف عدد العاملين، وإرجاء الدراسة إسبوعين، مجموعة من الاحتياطات تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19، وذلك لأجل السلامة العامة.
ومن بين المحال التي قررت ألا تعمل مؤقتا هي صالونات التجميل "الكوافير" فهي واحدة من الأماكن المغلقة التي يمكن فيها انتشار الفيروس، وكذلك انتقاله بسبب الأدوات المستخدمة فيه، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة تسريح الشعر بسهولة في البيت بحسب موقع "ستايل كريز".
فك التشابك
استخدمي أصابعك لفك تشابك الشعر، قبل تسريح الشعر خاضة الطويل، يجب التحقق من عدم وجود عقدة كبيرة. لأنه إذا استخدمت الفرشاة من خلال عقدة كبيرة، فقد تتسبب في تلف الشعر.
مرري أصابعك لأسفل من خلال شعرك بدءًا من أطراف شعرك.
سيرم الشعر
ضعي منتجًا لفك تشابك الشعر. إذا واجهت عقدة كبيرة لا يمكنك إخراجها بأصابعك، فاستخدمي منتجًا سيساعد على تخفيف العقد.
استخدمي مشط واسع
يساعد المشط الواسع في فك التشابك دون تقطيع الشعيرات، وحاولي أكثر من مرة بلطف لفك العقدة دون قطع الشعر.
فك التشابك مرة أخرى
بعد الانتهاء من استخدام المشط استخدمي أصابعك لفك العقدة التي لم تنفك بعد، مرري أصابعك من خلال الشعر حيث كانت العقدة، للتحقق مما إذا كان الشعر متشابك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق صالونات التجميل.. طريقة تصفيف الشعر في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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