تعرف على مكان وموعد عروض أزياء ريزورت 2021 في ظل تفشي "كورونا"

بعد موسم الربيع وبالتحديد في شهر مايو تقام عروض أزياء ريزورت لأشهر العلامات التجارية، وقد سبق أن أعلنت العديد من دور الأزياء عن المكان المختار لعرض مجموعة ريزورت 2021، لكن ربما يتم تأجيلها في ظل الأزمة الصحية الحالية، التي أدت إلى إلغاء العديد من العروض والأحداث العالمية.

اكتشفي أين ومتى ستقام عروض أزياء الريزورت 2021 لأشهر العلامات التجارية التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

ديور

قدمت ديور العام الماضي مجموعتها لأزياء العطل في قصر بادي في مراكش حيث تم إحياء التقاليد الأفريقية من خلال الأقمشة والألوان والطبعات، وتأثرت التصاميم بالثقافة المغربية، التي تعد نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وأوروبا، و تعدّ الأخيرة الوجهة التالية لتقديم مجموعة ريزورت 2021، لكن لم يتم الكشف عن البلد والمدينة حتى الآن، و يبقى أن نرى ما هي الثقافة التي ستكون مصدر إلهام ماريا غراتسيا تشيوري هذا الموسم.

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شانيل

بعد استكشاف الزوايا الأربع في العالم والانتقال إلى باريس لإقامة عروضها لبضعة مواسم، ستنتقل شانيل إلى إيطاليا وبالتحديد جزيرة كابري لتقديم مجموعتها لريزورت 2021، وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها المصممة فيرجيني فيارد مجموعة لها خارج باريس، وذلك منذ تعيينها في فبراير الماضي في منصب الإدارة الإبداعية.

ماكس مارا

تم اختيار سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، لعرض مجموعة ريزورت 2021 للمنزل الإيطالي، لكننا نعلم أن هذه العاصمة الثقافية لها بنية فريدة من نوعها؛ إذ تم إضافة العديد من المباني في أرشيف اليونسكو للتراث العالمي، وقد تم سابقا تحديد تاريخ الـ 3 من مارس لعرض المجموعة لكن في ظل تفشي فيروس كورونا تم تأجيل العرض حتى الـ 25 من مايو 2020.

غوتشي



في يوم الاثنين الـ 2 من مارس 2020، قرر المنزل الإيطالي الفاخر الذي يديره أليساندرو ميشيل إلغاء عرض أزياء كروز 2021، والذي كان من المقرر أن يُقام في الـ 18 من مايو 2020 في سان فرانسيسكو، وهي مدينة مفضلة لدى المدير الإبداعي، ولم يتم الإعلان عن موعد العرض الجديد حتى الآن.

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برادا

كان من المقرر عرض أزياء برادا لموسم ريزورت 2021 للمرة الأولى في اليابان في الـ 21 من مايو 2020، بين القصور الإمبراطورية والمعابد التاريخية، وقد قررت ميوتشيا برادا، المديرة الفنية للعلامة التجارية، تأجيل عروض 2021 في الوقت الحالي، ولا يزال موعد العرض الجديد غير معروف.

فيرساتشي

قررت شركة فيرساتشي، التي خططت لتقديم مجموعة كروز الجديدة 2021 في الولايات المتحدة في الـ 16 من مايو 2020، تأجيل عرضها، لم يتم الإعلان عن التاريخ الجديد بعد من قبل دار الأزياء الإيطالية.

جورجيو أرماني

كان من المقرر عرض أزياء كروز 2021 من قبل جورجيو أرماني في دبي يومي 19 و 20 أبريل 2020، لكن تم تأجيل هذا الأخير إلى شهر نوفمبر 2020، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي للعرض في نوفمبر من قبل البيت الإيطالي.

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