متى يصل لقاح فيروس كورونا مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: عقب إعلان مسؤولون أمريكيون، أمس، عن تجربة أول لقاح لفيروس الكورونا المستجد على البشر، وتولي شركة أمريكية صناعة اللقاح، بالإضافة إلى إعلان الصين اليوم الموافقة على أول تجربة للقاح الفيروس، علَّت حدة المخاوف من احتكار دولة بعينها للقاح فيروس كورونا المستجد، وحرمان الدول الفقيرة من الحصول على لقاح كوفيد 19. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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