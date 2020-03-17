إذا كنت بصحة جيدة لا تستخدمها.. "الصحة العالمية" تقدم شروط ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
حالة الخوف تنتاب كثيرون في الشوارع، بعد انتشار فيروس كورونا المعروف علميا باسم كوفيد في أكثر من 152، إذ أصاب في مصر 166 شخصًا وقتل 4 آخرين، حتى الآن.
وتسابق كثيرون لشراء كميات كبيرة من الكمامات، كإجراء وقائي من الفيروس المنتشر، وهو سلوك خاطئ أوضحته منظمة الصحة العالمية، وقالت عبر موقعها الإلكتروني:
- لا يجب ارتداء الكمامة إذا كنت تشعر بصحة جيدة، واستخدامها ينبغي أن يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.
- الحرص على وضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس.
- الكمامة تكون فعالة فقط في حالة استعمالها مع تنظيف اليدين، عن طريق فركها بمطهر كحولي أو غسلها بالمياه والصابون.
- يجب الحرص قبل وضع الكمامة، أن تتعلم الطريقة الصحيحة لارتدائها والتخلص منها.
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كيفية ارتداء القناع واستعماله ونزعه والتخلص منه:
- يجب غسل يديك بفركها بمطهر كحولي أو غسلها بالصابون والماء قبل ارتداء القناع.
- الحرص على تغطية الأنف والفم بالقناع، والتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع.
- تجنب لمس القناع أثناء استعماله؛ وإن لمسته، فاغسل يديك بمادة معقمة أو غسلها بالمياه والصابون.
- يجب استبدال القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، وتجنب إعادة استعمال الأقنعة المعدة لمرة واحدة فقط.
- الحرص على نزع القناع من الخلف دون أن تلمس مقدمته، والتخلص منه على الفور برميه في حاوية مغلقة، وغسل اليدين بمطهر كحولي.
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