"الصحة العالمية" تقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا في أماكن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قدّمت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح المهمة، للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" في أماكن العمل.

- شجع "العمل عن بُعد" على مستوى المؤسسة، وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة؛ للحفاظ على سير العمل وسلامتك، في آنٍ واحد.

- يجب على الموظفين الامتثال لأي قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة.

- أي شخص يعاني من سعال، ولو بسيط، أو حمى يجب عليه البقاء في المنزل.

- واظب على مسح الأسطح، مثل المكاتب والمناضد، والمستلزمات المكتبية، مثل الهواتف ولوحات المفاتيح، بمُطهر.

- المواظبة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، واستخدام مطهر اليدين ووضعه في أماكن بارزة، للتشجيع على استخدامه.

- اتبع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة، واحرص على توافر الكمامات الطبية و/أو المناديل الورقية في مكان العمل، كي يتسنى للأفراد الذين يعانون من الرشح أو السعال استخدامها أثناء العمل.

- توفير سلة مهملات للكمامات مغلقة؛ لضمان التخلص من المناديل بطريقة صحية.

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- احرص على أن يكون مكان العمل نظيفًا وصحيًا

- راجع النصائح الصحية بشأن السفر قبل رحلات العمل.

- انصح الزملاء المرضى الذين تظهر عليهم أي أعراض، بالبقاء في المنزل.

ووصل إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد، وفق بيان وزارة الصحة المصرية أمس الإثنين، 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة تم شفائها، و4 حالات وفاة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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