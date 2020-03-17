مكياج جليتر عصري من أهم خبراء المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - يلاقي المكياج الجليتر رواجاً كبيراً بين خبراء المكياج، فهو يمنح المرأة إطلالة أنثوية جريئة لافتة للنظر خلال السهرات والمناسبات. ويلهمك أهم خبراء المكياج العرب أساليب مكياج غليتر بألوان وأشكال عصرية ومميزة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج جليتر بأسلوب عين القطة من منى النعمان

مكياج جليتر بأسلوب عين القطة من منى النعمان



يعد اللون الأخضر من أبرز صيحات ألوان المكياج، لذلك بإمكانك اعتماد مكياج غليتر أخضر قوي بأسلوب عين القطة على طريقة خبيرة المكياج السعودية منى النعمات. فهو أسلوب مكياج قوي إنما جذاب وعصري جداً ويمنحك إطلالة لافتة مفعمة بالأنوثة. قومي بتطبيق ظل العين الغليتر باللون الأخضر على كامل الجفن العلوي وبشكل مكثف، من ثم استخدمي الأيلاينر عند حدود العين الخارجية بأسلوب عين القطة. ولاكتمال الطلة، طبقي أحمر الشفاه النيود اللامع.

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مكياج جليتر بالنجوم من فادي قطايا

مكياج جليتر بالنجوم من فادي قطايا



لقد أصبحت رسمة النجوم بمختلف أشكالها، موضة رائجة في عالم الموضة، بما فيها موضة المكياج. ويلهمك خبير المكياج فادي قطايا أجمل مكياج جليتر يرتكز على النجوم البراقة التي تُطبق بشكل دائري حول منطقة العين. وهو أسلوب مكياج براق احتفالي بامتياز ويلائم السهرات والمناسبات، ويعتمد على تطبيق ظلال العيون البراقة بألوان فاتحة فوق الجفن العلوي وصولاً الى الحاجبين، وتحت العين وصولاً الى الخدين والأنف، مع رسمات النجوم بمختلف الأحجام، والاكتفاء برسم خط أيلاينر أسود رفيع على طول الرمش العلوي. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود الوردي اللامع.

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مكياج جليتر ذهبي من وعد التركي

مكياج جليتر ذهبي من وعد التركي



أما إذا كنت من محبات المكياج الذهبي الجليتر، فاعتمديه على طريقة خبيرة المكياج السعودية وعد التركي، بحيث تقومين باستخدام ظلال العيون الذهبية المات على كامل الجفن العلوي وصولاً الى الحاجبين، على أن تكون مسحوبة الى خارج العين. بعدها، طبقي ظل العين الذهبي الجليتر على طل خط الجفن العلوي، وضعي طبقات عدة من الماسكرا مع التخلي كلياً عن الكحل أو الأيلاينر. على أن تعتمدي أحمر الشفاه النيود اللامع الذي يبرز الشفاه بأسلوب راق وجذاب.

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مكياج جليتر زهري من سامر خزامي

مكياج جليتر زهري من سامر خزامي



يلائم المكياج الزهري الجليتر ذوات البشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء، وهو من أساليب المكياج الرائجة لهذا الربيع. إذ يضيء إطلالة المرأة ويمنحها توهجاً وبريقاً. فإذا كنت من محبات المكياج الزهري الجليتر والقوي، اعتمديه على طريقة خبير المكياج سامر خزامي، بحيث تستخدمين ظل العين الزهري البراق بالدرجات القوية على الجفن العلوي والسفلي، بطريقة تظللين فيها كامل العين. واعتمدي أحمر الشفاه الزهري الفاتح ذي اللمعة الخفيفة.

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