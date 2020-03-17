كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - تحرص الفنانة ليلى إسكندر على مواكبة أحدث خطوط الموضة في مناسباتها، ولبحث الفتيات دومًا عن إطلالات متجددة ومتماشية مع أبرز خطوط الموضة الحالية، أحببنا أن نسلّط الضوء على هذه الخيارات الجديدة والمتنوعة التي اتَّبعتها الفنانة ليلى إسكندر. فإليكِ التنسيقات.



إطلالات بتصميمات مميزة من ليلى إسكندر

استوحي فساتين مناسباتك من ليلى إسكندر

اختارت ليلى للعديد من إطلالات مناسباتها، فساتين مميزة بتصاميم عصرية وألوان مذهلة تناسب معظم الفتيات، كان من أبرزها فستان ضيِّق وطويل مصمم بقماش شفاف تكسوه اللمعة الفضية، وفستان آخر مخملي من قماش الأزرق النيلي، مصمم بشكل ناعم ومكشوف الأكتاف، كما اختارت فستانًا أسود مصمَّمًا بذيلٍ وأكمام شفافة، ومزينًا بفصوص خضراء تكسو تطريزاته اللامعة.

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موديلات الفساتين الشبابية

استوحي فساتين مناسباتك من ليلى إسكندر



اعتمدت ليلى مؤخرًا على العديد من الإطلالات المناسبة للشابات بألوانها الفاتحة وتصميماتها المناسبة لهن، ومنها تأنقت بفستان زهري بكمّ واحد طويل مزين بحزام وفتحة جانبية، وتميزت بفستان أصفر تكسوه النقوش ومصمَّم بقصة مذهلة من الأعلى، وأطلَّت بفستان ذهبي قصير ومنفوش مزين بنقوش مميزة.

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الفساتين المحتشمة من وحي ليلى إسكندر

استوحي فساتين مناسباتك من ليلى إسكندر



لم تَعُد الموضة اليوم حكرًا على أسلوب أو نمط معيّن أو حتى على فئة خاصّة من الناس، وباتت أحدث الماركات العالمية تصمّم فساتين محتشمة مناسبة للمجتمع العربي، ومنها تزينت بفستان أحمر مخملي مصمَّم بذيل ومكشوف الأكتاف، وتجملت بفستان أزرق يكسوه قماش الدانتيل الأسود ومزيّن بقَصَّة مميزة في الخصر، ونسَّقت فستانًا أسود طويلًا بأكمام طويلة مرفوعة الكتف، مع عقد فضي ضخم بفصوص سوداء، وظهرت بفستان زهري مصمم بتطريزات لامعة وبأكمام شفافة مزينة بوشاح.

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