أبرز فساتين المطربات العربيات في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - كثيرًا ما تعتمد الفتيات عند اقتراب مناسباتهن الضخمة والمهمة على زيارة صفحات الفنانات؛ ليستوحين منها أبرز الفساتين التي تواكب أحدث خطوط الموضة بطرق أنيقة تناسب ذوقهن وتميزهن عن غيرهن، لهذا نساعدكِ على جمع موديلات جديدة ومختلفة من موضة 2020 بوحي من الفنانات العربيات والخليجيات.



الفساتين المزينة بالفضي

أحلام



اللون الفضي من أكثر الألوان استخدامًا في فساتين الحفلات الضخمة، سواء الترتر أو القماش أو غيرهما، لذا ارتدت حنان رضا فستانًا ضيقًا باللون البنفسجي المزيّن بفتحة جانبية وأكمام مميزة وناعمة، ومليئًا بالتطريزات والفصوص الفضية المتنوعة، وتألقت يسرى سعوف بفستان لحمي محتشم مزيّن بخرز كبير الحجم ومتناثر على الفستان باللون الفضي، وجاءت أحلام بفستان فضي بأكمام طويلة مزيّن بحزام وفتحة جانبية في الأسفل وقصة مميزة من الجانب الآخر، وأطلّت بلقيس بفستان أبيض محتشم تملؤه الرسوم الفضية المتنوعة.

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الفساتين المختلفة والمفعمة بالأناقة من الفنانات الخليجيات

بلقيس



ظهرت بلقيس بفستان أحمر واسع مزيّن بقماش شفاف لليدين وحزام للخصر وتكسوه التطريزات بالترتر، فيما تميزت أحلام بفستان واسع بقماش منسدل وتصميم ناعم مزيّن بدوائر صغيرة.

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الفساتين المزينة بذيل من داليا مبارك

داليا مبارك

تجملت داليا مبارك بالعديد من الفساتين المزينة بذيل من موضة 2020، منها فستان بنفسجي محتشم واسع مزيّن بتطريزات فضية من الزهور، وآخر باللون الأزرق النيلي مصمم بكب مكشوف الأكتاف وأكمام شفافة من اللؤلؤ، وتزينت بفستان بذيل خفيف باللون البيج المزيّن بزهور متنوعة وقماش أسود خفيف.

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