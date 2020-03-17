استقبلي الربيع بلوحة ألوان منعشة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - على الرغم من أنه ما زال مبكراً الحديث عن فصل الربيع وأجوائه المنعشة، فمن الممتع الشعور بنفحاته تقترب منك وتزيّن بلوحة ألوان مشرقة إطلالاتك في هذه الأيام.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
ملابس وإكسسوارات: ASOS , MAISON COMMON ,L'AFSHAR, MARCHESA NOTTE , AURATE (Gold Jewelry), EMANUEL UNGARO , AKRIS ,MINELLI, ANDREW GN ,HALM ,DICE KAYEK
توب من Maison Common. السعر 1195$
حقيبة من L’Afshar. السعر 955$
أقراط من Aurate. السعر 655$
سروال باللون الزهري. السعر 170$
حذاء باللون الأبيض. السعر 150$
كلاهما من ASOS
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فستان من Marchesa Notte. السعر 2095$
أقراط من Aurate. السعر 265$
تابعي المزيد: المعطف زيّ دافئ وأنيق لإطلالتك الشتوية
أقراط من Aurate. السعر 655$
حقيبة من L’Afshar. السعر 1130$
حذاء من Minelli. السعر 220$
تنورة بطول متوسّط. السعر 495$
توب مزيّنة بالقلوب. السعر 595$
جاكيت مزيّنة بالجيوب. السعر 1360$
جميعها من Maison Common
تابعي المزيد: لمسة الفرو الدافئة في إطلالاتك الشتوية
تنورة من Maison Common. السعر 395$
توب من Emanuel Ungaro. السعر 1375$
حقيبة من Akris. السعر 1295$
عقد من Aurate. السعر 1300$
تابعي المزيد: البدلة الشتوية لأناقة لافتة
فستان من Andrew GN. السعر 2395$
أقراط من Aurate. السعر 655$
تابعي المزيد: أزياء الترتر أفضل خيار لسهرات العام الجديد
حقيبة من Halm. السعر 1400$
حذاء من Minelli. السعر 220$
أقراط من Aurate. السعر 455$
سروال قصير. السعر 495$
توب مزيّنة بالقلوب. السعر 595$
سترة باللون التوتي. السعر 1360$
جميعها من Maison Common
تابعي المزيد: أزياء بنسيج مشرق لسهراتك المقبلة
توب من Dice Kayek. السعر 1195$
حقيبة من Akris. السعر 1285$
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.