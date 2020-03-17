استقبلي الربيع بلوحة ألوان منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - على الرغم من أنه ما زال مبكراً الحديث عن فصل الربيع وأجوائه المنعشة، فمن الممتع الشعور بنفحاته تقترب منك وتزيّن بلوحة ألوان مشرقة إطلالاتك في هذه الأيام.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

ملابس وإكسسوارات: ASOS , MAISON COMMON ,L'AFSHAR, MARCHESA NOTTE , AURATE (Gold Jewelry), EMANUEL UNGARO , AKRIS ,MINELLI, ANDREW GN ,HALM ,DICE KAYEK



توب من Maison Common. السعر 1195$

حقيبة من L’Afshar. السعر 955$

أقراط من Aurate. السعر 655$

سروال باللون الزهري. السعر 170$

حذاء باللون الأبيض. السعر 150$

كلاهما من ASOS



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فستان من Marchesa Notte. السعر 2095$

أقراط من Aurate. السعر 265$



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أقراط من Aurate. السعر 655$

حقيبة من L’Afshar. السعر 1130$

حذاء من Minelli. السعر 220$

تنورة بطول متوسّط. السعر 495$

توب مزيّنة بالقلوب. السعر 595$

جاكيت مزيّنة بالجيوب. السعر 1360$

جميعها من Maison Common



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تنورة من Maison Common. السعر 395$

توب من Emanuel Ungaro. السعر 1375$

حقيبة من Akris. السعر 1295$

عقد من Aurate. السعر 1300$



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فستان من Andrew GN. السعر 2395$

أقراط من Aurate. السعر 655$



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حقيبة من Halm. السعر 1400$

حذاء من Minelli. السعر 220$

أقراط من Aurate. السعر 455$

سروال قصير. السعر 495$

توب مزيّنة بالقلوب. السعر 595$

سترة باللون التوتي. السعر 1360$

جميعها من Maison Common

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توب من Dice Kayek. السعر 1195$

حقيبة من Akris. السعر 1285$



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