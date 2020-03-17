كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - لطالما كانت موديلات العبايات مع الأكمام الواسعة واحدة من الموديلات الراقية التي لا تتخلى عنها الفتيات، وأصحبت جزء أساسي بخزانة الصّبية التي ترتدي العبايات دائمًا، ولهذا اخترنا لكِ أجمل موديلات عبايات مع أكمام واسعة، نسقيها حسب مناسبتكِ، لإطلالة متجددة ومميزة.



العبايات مع الأكمام الواسعة وقصّة الكشكش

العبايات مع الأكمام الواسعة وقصّة الكشكش



الكشكش أصبح موضة رائجة بموديلات العبايات، واعتماده على أكمام العبايات المختلفة من التفاصيل الأنيقة التي تميز التصميم، كالعبايه من abayasboutique، مع لمسة الستان الحريري، واللون الروز الزهري، والكشكشة على الأكمام بشكل طبقي، للصبايا قصيرات القامة، وصاحبات الذراع الممتلئة، بالإضافة إلى القصّة ذاتها على الجزء السفلي من العبايه، لإطلالة مميزة.

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العبايه الفالفيت مع الأكمام الواسعة المطرزة

العبايه الفالفيت مع الأكمام الواسعة المطرزة





أما العبايه من abayabuth، فالأكمام فيها تشبه إلى حد كبير أكمام الفراشة، تناسب المرأة الأربعينية، التي تبحث عن إطلالة كلاسيكية فخمة، وعملية ومريحة بالوقت نفسه، كما أن هذا الموديل يخفي عيوب الجسم، مع الموديل الواسع سواء للأكمام أو التصميم نفسه.

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العبايه الشيفون البسيطة مع الأكمام المنسدل

العبايه الشيفون البسيطة مع الأكمام المنسدل





هذا الموديل للعبايه البسيطة، مناسب للكثير من أذواق الصبايا، ويحتمل تنسيقه بأكثر من طريقة سواء كانت للكاجوال، أو الكلاسيك، مع الكم المنسدل، والقصّة الضيقة نسبيًا.

اعتمدي تلك العبايه مع حذاء كلاسيكي، وحجاب أسود من نفس اللون، وشنطة ميني أو متوسطة الحجم للمسة كلاسيكية مترفة.

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العبايه السوداء مع تصميم أكمام الجرس

العبايه السوداء مع تصميم أكمام الجرس





لفتنا هذا الموديل من n2 abaya للعبايه المزركشة، مع تصميم أكمام الجرس الواسعة، وهو من أكثر الموديلات الرائجة هذا الموسم، لكن معها اعتمدي دائمًا على حقائب بسيطة وبألوان محايدة وهادئة، حتى لا تبدين متكلفة، مع تفاصيل الأكمام.

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