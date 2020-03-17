موديلات تنورة وقميص للمحجبات بأسلوب سمر البارشا

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - تنسيق التنورة مع القميص للمحجبات، من الأساليب الرائجة التي تعتمد عليها الكثير من مدونات الموضة، لإطلالة تناسب مختلف المناسبات، سواء كانت الكاجوال أو الكلاسيكية.
ولاحظنا أن الفاشينيستا سمر البارشا واحدة من مدونات الموضة اللاتي يعتمدن على هذا الستايل، باكثر من طريقة تنسيق مختلفة، نعرضها لكِ لتلهمكِ بعض الأفكار لموديلات تنسيق تنورة وقميص للمحجبات.
التنورة الستان مع القميص المكشكش
التفاصيل تلعب دور كبير بإطلالتكِ، حتى وإن كنا نتحدث عن ارتداء قميص بسيط مع تنورة، وهو ما لاحظناه بهذا اللوك من سمر البارشا، باختيار القميص الأبيض، مع الأكمام المكشكشة، والتنورة الستان الناعمة باللون النحاسي الفاتح، وأكملت اللوك بالحذاء الفوشي للمسة مبهجة، مع الحجاب باللون الأزرق الكحلي.
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القميص الملون مع التنورة المخلمية
لإطلالة كاجوال ربيعية، إليكِ هذا اللوك من الفاشينيستا سمر البارشا، باعتماد التنورة المخملية، مع القميص الملون، مناسب لإطلالة النهار، ومشاويركِ اليومية العادية، ولإطلالة مريحة اعتمدت السنيكرز الأبيض، مع شنطة الدلو الميني باللون الوردي.
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سمر البارشا بإطلالة مخملية للقميص مع التنورة
أما بهذا اللوك فقد اعتمدت سمر على التنورة البليسيه المكسرة، مع قميص شيفون باللون الكريمي الوردي والذي يحمل نفس الدرجة للتنورة، لإطلالة مخملية ناعمة، تناسب أجواء الربيع والصيف، لكل الصبايا لاسيما المراهقات.
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القميص مع الرباط والتنورة البيضاء
لإطلالة كاجوال فكري بموضة القميص مع فكرة رباط الخصر، كهذا الموديل من سمر البارشا، سيناسب أكثر الصّبية الجريئة صاحبة الروح المرحة والحيوية، نسقته سمر مع التنورة المنفوشة نسبيًا باللون الأبيض، مع الحقيبة الشبكية للمسة مستوحاة من أجواء الشاطيء والبحر.
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