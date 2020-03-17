ساعات ألماس نسائية تحافظ على قيمتها طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - الساعات الماسية تحظى بشعبية هائلة بين النساء والرجال في الوقت الحاضر، فهم يقدّرون قيمتها جيداً. والمقصود هنا ليس قيمتها الاستثمارية فقط، ولكن أيضًا مدلوها الراقي، إذ يتطلب الأمر ذوقًا رفيعًا وفخمًا لاختيارساعات الماس. اللافت أنّ حتى الساعات التي تحوي ألماسًا بالكامل أو الساعات المرصّعة بالماس، شأنها شأن خواتم الماس، غالبًا ما تفقد جزءًا من قيمتها بعد حين. الخبر السار هو أنّ بعض ساعات السيدات تحتفظ بقيمتها بشكل جيد إلى حدّ ما، وقد تزيد قيمتها عندما يتم الحفاظ عليها في حالة ممتازة. من المستحيل إجراء تنبؤات حول كيفية تصرف سوق الساعات في المستقبل، ولكن الاتجاهات الماضية والحالية يمكن أن تساعدك في اختيار الساعات التي من المرجح أن تحتفظ بقيمتها في السنوات القادمة. سواء أكنتِ تحبين الماس، أو ببساطة يعجبك الفن والحرفية في ساعة مرصّعة، في ما يلي ساعات تعجبنا، وأحببنا إشراكك بخياراتنا:

ساعات ألماس نسائية: بولغاري سيربنتي إنكاناتي

Serpenti Incantati



الثعبان هو أحد أشهر رموز بولغاري، وهو موجود في القلائد والأساور وساعات اليد. في الأربعينيات من القرن الماضي، أخذت العلامة التجارية للمجوهرات الإيطالية الحيوان الأسطوري القديم - الذي يمثل القوة والحكمة والبعث - وحوّلته إلى رمز عالمي للمجوهرات الراقية. في الآونة الأخيرة، عادت Serpenti إلى الظهور عندما أطلقت العلامة التجارية خطًا جديدًا من ساعات النساء في Baselworld2016. تتميز Serpenti Incantati بتصميم هندسي آسر، ويتم تقديمها في إطار من الذهب الأبيض أو الوردي، ومرصّعة بماسات مستديرة بقطع لامعة.

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ساعات ألماس نسائية: رولكس

ROLEX



تتمتع ساعات رولكس النسائية بقيمتها بشكل جيد، وقد تزداد قيمة بعض الموديلات مع مرور الوقت. تعد ساعة Rolex Oyster Perpetual Lady Datejust Pearlmaster with Diamonds مثالاً جيدًا على الساعة التي تظل مرغوبة بمرور السنوات. تُجدر الإشارة هنا إلى أن أفضل فرصة للاحتفاظ بالقيمة أو زيادتها تحدث عند شراء ساعات رولكس الماسية المملوكة مسبقًا؛ تزيد المعادن الثمينة والماس تكاليف البيع بالتجزئة بشكل كبير، ونادرًا ما يقترب الملاك الأصليون من استرداد استثماراتهم الأصلية. تعد الموديلات الأكثر وضوحًا والرياضية والأكبر حجمًا خيارات جيدة أيضًا، نظرًا لأنها تتزاوج بجودة رولكس بأسلوب متعدد الاستخدامات.

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نصائح لاختيار الساعات النسائية التي تحمل قيمتها:

OMEGA



قبل أن تبدئي بالبحث عن ساعة نسائية ذات قيمة، تذكري أنّ الساعات ليست استثمارات حقيقية، وأن صناعة الساعات هي هواية قد تأتي بمخاطر فريدة، بالإضافة إلى مكافآت مذهلة. فكري في الاتجاهات القادمة إذا كنتِ تخططين لإعادة بيع الساعة في المستقبل القريب، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على التسعير.

ابحثي عن معايير غير عادية؛ مثلاً تُعتبر ساعات بولغاري المرصعة بالمجوهرات، والتي تم إنتاجها منذ عام 1918 ، واحدة من الخيارات الفريدة للاختيار من بينها. احتفلت الشركة مؤخرًا بهذا الإنجاز الذي يمتد إلى 100 عام مع إصدار Diva Finissima Minute Repeater باللون الوردي والماس، وهي ساعة محدودة الإصدار تم بيعها بعد وقت قصير من إطلاقها. ابحثي عن ساعات بولغاري سيربنتي إذا كنتِ تحبين فكرة الجمع بين الوظيفة والفن. يتم استقبال نماذج مثل Bvlgari Serpenti Incantati دائمًا في سوق ما بعد البيع، وهم دائمًا يشقون طريقهم إلى قوائم الساعات الأكثر شهرة في العالم.

خبير الساعات بيري هارلمان ينصح بخمس ساعات من المرجح أن تزيد قيمتها بمرور الوقت:

Rolex Submariner. Rolex Submariner

Tudor Heritage Black Bay. Tudor Heritage Black Bay.

Rolex Explorer 2016. Rolex Explorer 2016. ...

Omega Seamaster 300. Omega Seamaster 300. ...

TAG Heuer Carrera. TAG Heuer Carrera.