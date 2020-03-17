طريقة صنع مطهر اليدين الجل في البيت

مطهر اليدين الذي تصل نسبة الكحول فيه إلى 60%، يعد خيارا بديلا لغسل اليدين لمدة 30 ثانية بالماء والصابون، لقتل فيروس كورونا قبل أن يصل إلى عينيك أو فمك وأنفك، ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفيروس من شخص لآخر فحماية نفسك هي أول سبل حماية الآخرين من كورونا.
ويستعرض التقرير التالي طريقة صنع مطهر اليدين في البيت، بحسب موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
طريقة عمل مطر اليدين في المنزل
مقادير مطهر اليدين
1/2 كوب من كحول الأيزوبروبيل.
1/2 كوب من "جل الصبار".
وعاء متوسط الحجم.
وملعقة وزجاجة.
طريقة العمل
تخلط المكونات كلها معا بالمعلقة، ثم تصب في الوعاء الزجاجي.
يمكن إضافة زيوت عطرية للمزيج في حدود 5 قطرات، ومن الأمثلة على تلك الزيوت اللافندر، الذي يمتلك أيضا خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا.
وقال الخبراء، إن المطهر اليدوي المصنوع منزليا، يعمل بنفس فعالية المطهر الذي يباع في الأسواق، بشرط إضافة النسبة الصحيحة من الكحول.
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