يشبه اختبار الحمل.. تحليل منزلي يكشف الإصابة بكورونا خلال 15 دقيقة

اختبار منزلي بسيط وسريع لاكتشاف الإصابة بـفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط، أعلنت عنه مؤسسة Biomedomics الطبية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في ظل تصنيف منظمة الصحة العالمية المرض بالجائحة.

الاختبار يسمى IgM / IgG السريع، ويأخذ عينة دم من خلال وخز إصبع الإنسان أو الوريد، يقوم الشخص بحقنها في جهاز التحليل، الذي يبلغ حجمه حجم جهاز Apple TV أو جهاز التحكم عن بعد Roku، وينتظر 15 دقيقة.

النتائج والدراسات العلمية أثبتت أنه أنتج استجابة صحيحة بنسبة 80%، ويجري استخدامه في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا والصين وبعض دول الشرق الأوسط.

ويجري عرض النتائج بطريقة مماثلة لتلك الموجودة في اختبار الحمل في المنزل، ولكن بدلا من الإجابة بـ "نعم" أو "لا" ، يمكن أن تكشف في أي مرحلة من المرض يعاني الشخص المصاب.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.

أعراض الإصابة بمرض كورونا المستجد

- الشعور بالإعياء.

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- الإصابة بالسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى، وفقا لدراسة علمية حديثة، أعدها باحثون طبيون، على 140 مريضا في مستشفى بمدينة ووهان، وفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي.

- الإصابة بالآلام في العضلات.

- الإصابة بصعوبة التنفس.

- الإصابة بنزلات البرد.

- الإصابة بالصداع.

- الإصابة بالتهاب الحلق.