الامارات | "إلزم بيتك" شعار يجتاح العالم .. كيف تقولها في لهجتك المحلية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن "إلزم بيتك" شعار يجتاح العالم .. كيف تقولها في لهجتك المحلية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "تحب الكويت؟ انثبر في البيت"، شعار أطلقته الإعلامية فجر السعيد في دعوتها الى إطلاق حملة شعبية تتجاوب مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الحكومية الهادفة الى مواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا.

وعلى الرغم من ان كلمة "انثبر" التي تعني باللهجة المحلية الكويتية، اجلس ولا تتحرك من مكانك، تعد مفردة فظة بعض الشيء، الا ان استخدامها في نهي افراد المجتمع عن التوجه الى مناطق التجمعات والاختلاط ضمن مجموعات مكتظة ربما يأتي في وقته، للتخفيف من ثقل مرض كورونا على الناس، خاصة أنه يلامس شعار عالمي خلال هذه المرحلة، كان بالتأكيد أكثر هدوء في استخدام مفرداته، إذ خاطب الناس بالقول "Please, Stay at home".



الشعار العالمي قد يقابله قريبا، ان لم يكن حاليا، شعار مماثل في كثير من البلدان العربية والأجنبية، ربما عبر جمل طريفة أحيانا، وقاسية بعض الشي في أحيان أخرى.

البحث السريع فيما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي لم يظهر لنا، ما هي الجمل المستخدمة، ربما لأن الالتزام في البقاء في المنازل كجزء من دورنا في مكافحة الفيروس والقضاء عليه، لم يتبلور بعد في اذهان الكثيرين كممارسة حتى يرتقي لإعلان حمله شعبية تحمل شعارا يتم تناقله. والى حين ظهور تلك الشعارات ربما تكون الجمل المتخيلة لصياغتها كالتالي:

(اترزع في البيت)، في اللهجة المصرية

(انكسح في بيتك)، في اللهجة الفلسطينية

(انضب في بيتك)، في اللهجة اللبنانية

ما الجملة المناسبة لاستخدامها في بلدك لإعطاء نفس المعنى؟