بناء منزلها.. إعانة عاجلة من وزيرة التضامن لـ"عجوز الشرقية"

استجابة سريعة من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، للسيدة العجوز "عايدة" صاحبة الـ80 عامًا، التي انتشر صورتها عبر "السوشيال ميديا" وهي جالسة على الأرض وسط بركة من الوحل مع محتويات غرفتها الصغيرة بعدما دمرتها موجة الطقس السيء الأسبوع الماضي.

ونجح فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" فى الشرقية فى الوصول للسيدة، فجر أمس، وتبين أنها تقيم مع ابن شقيقها فى قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية فى الشرقية بعد وفاة زوجها، ورفض ابن شقيقها انتقالها إلى أى دار رعاية وتعهَّد بحسن رعايتها، ووجهت وزيرة التضامن بسرعة صرف إعانة عاجلة لها، ومساعدة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل، وإعادة بناء منزلها وتأثيثه فى أسرع وقت.

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وقالت آية محمد، جارتها التى تتولى رعايتها، إنها تذهب إليها كل يوم بالطعام، وسقف منزلها المبنى من الطوب اللبن تعرض للانهيار بعد موجة الأمطار، وبقيت السيدة كما تظهر فى الصور دون تدخُّل أحد لمساعدتها، حتى استجابت لها الدولة.