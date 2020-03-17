منها تجنب الأطعمة الدهنية.. طرق تقوية مناعة كبار السن للوقاية من كورونا

يتعرض كبار السن إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعدما كشفت منظمة الصحة العالمية أنَّ أكثر الفئات عرضة لفيروس كورونا هم كبار السن، ولزيادة مناعة كبار السن؛ يجب اتباع بعض النصائح منها كما ذكرها موقع "health line": تناول أطعمة صحية غنية بفيتامين "سي" و"أ" إلى جانب الزنك. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات واللحوم المصنّعة لأنَّها تضعف المناعة. النشاط والحركة باستمرار، ويومياً. ممارسة التمارين في المنزل، وتساعد تمارين اليوجا على تحسين المناعة. النوم 7 ساعات ونصف على الأقل يومياً. تناول اللقاح المضاد للإنفلونزا وخاصة لمن هم فوق الـ65 عامًا.

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