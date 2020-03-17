يعتبر ساندوتش التونة بالخيار المخلل وصوص الرانش، من أكثر الأنواع المفضلة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي. وإليك طريقة عمل ساندوتش تونة بالخيار المخلل وصوص الرانش، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير ساندوتش تونة بالخيار المخلل وصوص الرانش 1 علبة تونة قطعة واحدة زيتون أخضر شرائح بصل أحمرمنقوع في خل ملعقة سكر فلفل ألوان Advertisements رانش صوص طريقة تحضير سندوتش تونة بالخيار المخلل وصوص الرانش -تتبل التونة بالملح والفلفل - ثم يضاف الزيتون والبصل الأحمر المنقوع - يدهن السندوتش بالرانش صوص وتضاف حلقات الفلفل الألوان ويضاف خليط التونة -يجهز السندوتش ثم يقدم

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