الجزيرة الرئيسية في الفلبين تخضع لـ"حجر صحي مجتمعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
وضع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أكبر جزر البلاد وأكثرها سكانا قيد "الحجر الصحي المجتمعي الموسع"، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وقال سلفادور بانيو، المتحدث باسم الرئاسة، إن دوتيرتي سوف يدلي بمزيد من التفاصيل حول التوجيه الجديد الذي يغطي جزيرة لوزون، التي توجد بها العاصمة مانيلا، في خطاب متلفز في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وسجلت الفلبين 140 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع 12 حالة وفاة حتى مساء أمس الأحد.
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