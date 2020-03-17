البليزر يزهو بألوان الباستيل هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتألق البليزر بألوان الباستيل الزاهية في ربيع 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة وتعكس الإقبال على الحياة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن البليزر يزهو هذا الموسم باللون الوردي والأزرق السماوي والأخضر النعناعي والأصفر بلون الزبدة والبنفسجي، مشيرة إلى أن هذه الألوان تتمتع بطابع حالم ورومانسي ينطق بالرقة والأنوثة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق البليزر المزدان بأحد ألوان الباستيل مع سروال قماشي بنفس درجة اللون أو مع سروال جينز، في حين تكتمل الأناقة بحذاء يكتسي بأحد درجات الأبيض أو الكريمي.