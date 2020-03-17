"سهير" تحارب كورونا في إمبابة بـ20 بخاخة: إحنا في وقت صعب جدا

ببخاخات مليئة بالمياه والكلور، تحارب سهير سيد فيروس كورونا، الذي بات وباء عالميا، على مستوى سوق الخضار فى منطقة إمبابة، التي وزعتها على تجار الخضار والفاكهة داخل السوق، من أجل مساعدتهم للوقاية من المرض وتطهير سلعهم.

اشترت "سهير" 20 بخاخة وعقَّمتها جيداً، ثم قامت بتعبئتها بالمياه والكلور، وتجولت بها فى شوارع وسوق إمبابة لتوزيعها على تجار الخضار والفاكهة، كما وزعت قفازات بلاستيكية، ليرتدوها أثناء إمساكهم بحبات الخضار والفاكهة حتى لا يكونوا مصدراً لنقل العدوى: "إحنا فى وقت صعب جداً وكلنا لازم نساعد بعض، أصريت إنى أعمل كده عشان أنشر التوعية بين التجار نفسهم وجيرانى بالمنطقة عشان ياخدوا بالهم إن الموضوع مش بسيط، ولازم كلنا نلتزم بالمطهرات ونعمل اللي علينا ونهتم بالنظافة الشخصية والأكل اللى بناكله".

بعد انتهائها من توزيع هذه البخاخات، تحرص "سهير" على استكمال هذا الدور الذي قامت به خلال الفترة المقبلة: "كل يومين هنزل أشتري بخاخات وأجهزها وأوزعها على بتوع الخضار، وبعدين هروح لأصحاب المحلات الصغيرة عشان أوزع عليهم، وبالطريقة دي ننشر ثقافة الاهتمام بالنظافة الشخصية، وتعقيم كل أدواتنا".