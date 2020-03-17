طريقة عمل كريم بروليه في البيت

قدمي لأطفالك حلوى لذيذة ومفيدة من اللبن، والسكر والكراميل، وذلك خلال الإجازة لكسر ضغط المذاكرة والامتناع عن الخروج خلال فترة الوقاية من انتشار فيروس كورونا، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الكريم بروليه في البيت. المقادير صفار 5 بيضات. 100 جرام سكر بودر. 2 كوب كريمة لباني. 2 ملعقة صغيرة مستخرج فانيليا. 1/4 كوب سكر أبيض للكريم كراميل. طريقة التحضير يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يخفق صفار البيض مع السكر بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق. Advertisements تضاف الفانيليا، وتمزج المكونات. تضاف الكريمة بالتدريج مع الخفق. تمزج المكونات جيدًا بالمضرب حتي الحصول على قوام متماسك. يصب الخليط في أطباق تدخل الفرن من 45: 60 دقيقة. يخرج الكريم بروليه من الفرن ويترك ليبرد تمامًا. توضع في الثلاجة حتي تتماسك لمدة نصف ساعة. يتثر السكر الأبيض الخشن على وجه الأطباق، ثم توضع تحت الشواية حتي يحترق السكر مكونًا الكراميل ويصبح لونه ذهبي. يزين بالمكسرات، ويقدم باردا.

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