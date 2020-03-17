مايا مرسي: نعول على دور المرأة المصرية في توعية أولادها بفيروس كورونا

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش في عصر ذهبي في هذه المرحلة "بنقول على نفسنا محظوظين إننا أخدنا الكثير والكثير من المكتسبات".
وأكدت خلال اتصال ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذا العصر حافظ على مكتسبات المرأة والتي كانت ستختفي بعد ثورة 2011.
وأوضحت أن الكل يعول على دور المرأة المصرية داخل وخارج المنازل لتوعية أولادها والمحيطين بها من فيروس كورونا، وسيكون هذا دورها الأساسي في هذه المرحلة، "لو قدرت تتحكم في الأسرة على أد ما تقدر هينحصر الفيروس".
واحتفلت مصر، أمس الاثنين، بيوم المرأة المصرية، والذي يوافق 16 مارس من كل عام، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمر ونضالها من أجل الاستقلال، كما يتزامن مع ذكرى استشهاد أول سيدة مصرية من أجل الوطن عام 1919.
وتظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني، كما يتزامن اليوم مع ذكرى تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر في 16 مارس عام 1923.
كما أنه يتزامن مع ذكرى دخول أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة في عام 1928، كما حصلت المرأة المصرية في هذا اليوم على حق الانتخاب والترشح عام 1956.
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