تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل سهلة وسريعة للباذنجان المخلل في المنزل، لمذاقه المميز. وقدمت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة سهلة وسريعة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل. مقادير الباذنجان المخلل باذنجان أبيض مقلى. ثوم مفروم. جزر مبشور. ملح. فلفل أسود. فلفل أحمر حار. Advertisements شبت مفروم. خل. زيت ذرة. عصير ليمون. طريقة تحضير الباذنجان المخلل اخلطي الشبت مع عصير الليمون، الفلفل الحار، الخل، الثوم، الجزر، الزيت، الملح، والفلفل. احشي الباذنجان المقلي بالخليط، ثم قدميه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.