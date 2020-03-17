بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. من هي أولجا كوريلنكو؟

كشفت النجمة العالمية أولجا كوريلنكو، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "أولجا" صورة نافذة مغلقة معلقة عليها: "لقد شعرت ببعض الحمى والإرهاق، فتوجهت للكشف لتأتي نتيجة التحليل إيجابية واكتشفت الإصابة بالمرض.. اعتن بنفسك وخذ هذا على محمل الجد! ".

وتعتبر أولجا هي ثاني الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس المنتشر، وذلك بعدما كشف توم هانكس، عن إصابته هو وزوجته ودخولهما العزل الصحي.

ويرصد "هن" معلومات عن الفنانة الأوكرانية أولجا كوريلنكو

- هي ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية.

- من مواليد 14 نوفمبر 1979.

- رغم أنها ولدت في أوكرانيا ولكنها حصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001.

- انفصل والداها بعد ولادتها مباشرة، وكافحت والدتها من أجل البقاء في أوكرانيا بعدما واجهوا العديد من المشاكل.

Advertisements

- درست أولجا الفن واللغات وقضت قرابة السبع سنوات في دراسة البيانو.

- في عمر الـ13 سافرت مع والدتها إلى موسكو، وهناك عرض عليها العمل كعارضة ازياء.

- كانت الوجه الرسمي الدعائي لماركة الملابس الداخلية Lejaby.

- اتجهت بعد ذلك إلى السينما من خلال عدة أدوار سينمائية خاصة اﻹغراء خاصة.

- كانت أبرز أدوارها دور الفتاة في فيلم "كم من العزاء"، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند.

- تزوجت مرتين أولهما من سيدريك فان مول، في العام 2000 وحتى 2004، ومن ثم تزوجت من داميان غابرييل من 2006 وحتى 2007.