أعلن إصابته بـ كورونا.. معلومات عن أكثر رجل جاذبية للنساء في العالم

"خضعت لتحليل كورونا اليوم، وكانت العينة إيجابية، أشعر أنني بخير، ولم أشعر بأي أعراض حتى الآن".. بتلك الكلمات أعلن الفنان وصاحب لقب "أكثر رجل جاذبية للنساء في العالم" في 2018، إدريس ألبا، عن إصابته بذلك الفيروس العالمي، في مقطع فيديو، بصحبة زوجته، عبر حساهب الرسمي على "تويتر".

وتابع: "تم عزلي بمجرد الكشف عن النتائج، لا تقلقوا سأكون بخير، وسأطلعكم على المستجدات التي تحدث معي، كونوا في منازلكم واحموا أنفسكم".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الرجل الذي تربع على عرش "الأكثر جاذبية" في 2018:-

- ولد إدريس أكونا إلبا، في لندن، وله أصول إفريقية، ويبلغ من العمر 48 عامًا.

- تزوج "إدريس" من عارضة الأزياء سابرينا دور، بعد أن طلب منها الزواج في بطريقة رومانسية، وركع على ركبته أمام الجمهور وطلب يدها.

- سبق وتزوج "إدريس" مرتين من قبل ولديه طفل.

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- "إدريس" هو الرجل رقم 33 الذي يحقق لقب "الأكثر جابية على قيد الحياة" وفقًا لـ"بيبول" التي بدأت هذا التصنيف عام 1985.

- نشر "إدريس" على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة غلاف مجلة "بيبول"، يحتفي بفوزه ويشكر الجماهير التي اختارته، وكتب تعليقًا "مين كان يصدق".

- في بداياته كان يهوى "الدي جي"، وكان يذهب مع عمه الذي يلعب على "الدي جي" منذ كان في الـ14 من عمره، ثم بدأ في تحويل تلك الهواية إلى مهنة وعرف منذ العام 2005.

- ترك المدرسة في العام 1988 ليعمل "دي جي" في الملاهي الليلية، كما عمل في مصنع "فورد" عام 1989.

- رغم ذلك كان حلمه الأساسي أن يكون مذيع راديو، وحاول ذلك في إذاعة مستشفى داخلية لكنه اتجه للتمثيل.