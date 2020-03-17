خناق الأطفال.. أعراضه وطرق الوقاية

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الخناق هي عدوى في المجرى التنفسي، تعمل على إعاقة التنفس وتسبب في كحة ذات نابحة مميزة، وغالبًا ما يظهر الخناق لدى الأطفال، وهو ليس خطيرًا عادة ويمكن معالجته والوقاية منها بطرق بسيطة في المنزل.
ويقدم موقع "مايو كلينك" أعراض وطرق الوقاية من الخناق الذي يصيب الأطفال غالبًا.
أعراض الخناق
يبدأ الخناق في صورة نزلة برد عادية في الغالب.
وفي حالة وجود التهاب وسُعال، سيُصاب الطفل بما يلي:
سعال نُباحي بصوت عالٍ يتفاقم أكثر بسبب البكاء والسُّعال، وكذلك مع القلق والهُيَاج.
الأعراض المتفاقمة
الحمى.
صوت أجش.
تنفس قد يكون صاخبًا أو مرهقًا.
غالبًا ما تكون أعراض الخناق أسوأ في الليل، وتستمر عادة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام.
طرق الوقاية من الخناق
للوقاية من الخُناق، عليك اتباع نفس الخطوات التي تستخدمها للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.
غسل الأيدي باستمرار هو الأهم.
إبقاء الطفل بعيدًا عن أي شخص مريض.
تشجيع الطفل على السعال أو العطس في المرفق.
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