وصفت كورونا بـ"بروباجندا أمريكية".. رحلة مي الخرسيتي من الهجرة إلى التريند

بصوتها الأجش، وملامحها التي تمزج بين الشرقي والغربي، وحديثها الدائم عن حبها للبلاد، ونفرها من بعض العيوب الأمريكية، رغم إنها تحمل جنسيتها وتعيش بها أكثر من عشرين عامًا منذ الصغر، عرفت الإعلامية، والمدونة مي الخرسيتي، بين عدد كبير من طوائف الشعب، بسبب المحتوى الذي باتت تقدمه على حساباتها الشخصية، للحديث عن البلاد، والعلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة، وعما يهم الجنسين، ورحلتها في إنقاص وزنها، فضلًا عن بعض "روشتات" الدعم النفسي، التي دونتها تحت "هاشتاج THINK MASRY".

وبالتزامن مع فيروس كورونا الذي انتاب العالم بالذعر، عادت "الخرسيتي" بمقطع فيديو جدلي، وضعها من جديد على قوائم "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الخرسيتي حديثها في مقطع الفيديو معتمدة على مصدرين جواز السفر الأمريكي، والقرآن الكريم: "القرآن بيقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.. يعني لو مكتوب لنا ومستخبلنا هنشوفه هنشوفه".

ورأت مي الخرسيتي، أن حالة الخوف المنتشرة حاليًا بسبب فيروس كورونا ما هي إلا بروباجندا أمريكية الصنع، مؤكدة أن الإعلام العالمي مصنوع في أمريكا.

قائلة: "الأجهزة الأمنية في أمريكا واخدة أوامر من بق الأسد عشان تخوف الناس.. وتاريخ الصين معروف إنهم بيشتغلوا في صمت ومش بيتكلموا.. لكن أمريكا معتمدة طول عمرها على الصيت ولا الغنى.. ترامب عاوز يلعب لعبة مش لطيفة مع الصين.. وانتم خايفين ومقهورين وبتصرفوا فلوس زيادة على الماسكات".

واستنكرت المدونة، حالة الذعر والقلق المنتشرة بين المصريين: "إنتم يا مصريين بتستخدموا ماسكات وانتم 90% بتشموا عوادم السيارات.. إنتم رايحين للباسبور الأمريكي وسايبين القرآن الكريم وعليه تراب.. أنا زعلانة عليكم ومنكم عشان ولاد بلدي ميوصلوش للذعر ده".

واختتمت "الخرسيتي" مقطع الفيديو بأنها تشكر الله على تواجدها في مصر المحروسة: "أنا بسجد لربنا شكرا إني في المحروسة مصر.. وعيب عليكم تسلموا دماغكم للأوامر الخارجية".

ويرصد "هُن" عدة معلومات عن "الخرسيتي" صاحبة الفيديو الجدلي

انتقلت إلى أمريكا وهي في التاسعة من عُمرها رفقًا لأسرتها التي هاجرت من مصر للسعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها شقيقتين.

تخصصت في دراسة علم نفس والسلوكيات.

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أكدت في حوار سابق لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" إنها طيلة فترة حياتها بأمريكا زارت مصر 4 مرات فقط، وقامت بعمل أبحاث عِدة حول الشباب المصري.

اكتسبت شهرة واسعة عبر "السوشيال ميديا" بسبب الفيديوهات التي تبثها حول رحلة إنقاص وزنها، وعن بعض موضوعات الدعم النفسي، والحديث عن الأمور التي تخص آدم وحواء.

بدأت العمل منذ سنوات بفضائية "القاهرة والناس" خلال برنامج "إيجابيزم".

لديها 269 ألف متابعا على حسابها عبر "الإنستجرام".

دخلت مسابقة كمال الأجسام فى فلوريدا عام 2015 .

أعلنت خطبتها في بداية الشهر الحالي، لمدرب بإحدى الصالات الرياضية.