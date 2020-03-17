مشيرة خطاب: المرأة حققت أكبر قدرا من حقوقها بفضل القيادة السياسية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان السابقة، إن المرأة المصرية "تبهرنا" كل يوم بصمودها وقوتها ومرونتها، وبقدرتها على التكيف على المستجدات.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المرأة المصرية لعبت دورا ليس أقل خطورة من الرجل في عام 2012 عندما اعترضت على الدولة التي ميزت بين مواطنيها ولا تحترم الدستور ولا تحترم حق المواطنة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الشجاعة في هذا الوقت.

وأشارت "خطاب" إلى أن العبء الأكبر للتعامل مع فيروس كورونا يقع على المرأة والتي تدير البيت وتعمل كامرأة عاملة في مكان عملها وتستخدم مواصلات، مؤكدة أن المرأة المصرية نموذجا رائعا ومسيرتها مشرفة ويكفيها فخرا أن هذا النضال والكفاح وصلها أنها حققت أكبر قدر من الحقوق والحريات على مدى تاريخها ويرجع ذلك لحسها الوطني ووعيها ومساندة القيادة السياسية لها.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مخلص فعلا في مساندته للمرأة لتنال حقوقها وهو يدرك أن من مصلحة مصر أن المرأة تتمتع بحقوقها دون أي تمييز.