لماذا تتأخر الدورة الشهرية عن موعدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتأخر الدورة الشهرية عن موعدها لدى بعض النساء. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن تأخر موعد الدورة الشهرية يرجع إلى اختلال الهرمونات، والذي قد يكون سببه بسيطا أو خطيرا.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لاختلال الهرمونات تتمثل في التوتر النفسي الناجم عن المشاكل في الحياة الشخصية أو الوظيفية، وفقدان الوزن بشدة بسبب اتباع حمية غذائية قاسية.

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كما قد يرجع اختلال الهرمونات إلى سبب خطير يتمثل في الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض “Polycystic ovary syndrome”، والتي ترفع خطر الإصابة بالعقم أو سرطان الرحم.

وإلى جانب عدم انتظام الدورة الشهرية، تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض أيضا زيادة نمو الشعر في الجسم بسبب ارتفاع نسبة هرمون الذكورة "الأندروجين" وآلام في الحوض وبثور البشرة وتساقط الشعر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر بالدم.

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اختلال الهرمونات المؤدي إلى تأخر موعد الدورة الشهرية وعلاجه في الوقت المناسب.