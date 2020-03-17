"قتلها واصطحب جثتها إلى المطعم".. هندي ينهي حياة صديقته شكا في سلوكها

أقدم رجل مقيم في إمارة دبي، هندي الجنسية ويبلغ من العمر 27 عامًا، على قتل صديقته بطريقة مروعة ثم قاد سيارته بكل هدوء بصحبة جثتها، التي أقعدها بجانبه في مقعد الراكب الأمامي، وتوجه إلى مطعم لطلب وجبة، وقاد مدة تصل إلى 45 دقيقة، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وقعت الحادثة في يوليو من العام الماضي، حين اكتشف الرجل أن صديقته على علاقة غرامية بشخص آخر، فقام بمعاقبتها بنحرها وطعنها، وفق صحيفة "غلف نيوز" المحلية.

وقال ضابط شرطة في المحكمة: "فوجئت بدخول الجاني إلى مركز الشرطة وكانت ثيابه غير مهندمة وبيده قطعة قماش ملوثة بالدماء"، مضيفا:"كان مرتبكا وخائفا وأخبرني أنه قتل صديقته".

ألقت الشرطة القبض على الجاني وخرجوا لتفقد السيارة التي كانت ملطخة بالدماء، وأضاف الضابط: "كانت الضحية في المقعد الأمامي وهناك علامات تشير إلى أن القاتل قام بنحرها".

وتابع الضابط، "عثرنا على سكين كبيرة في المقعد الخلفي عليه آثار دماء".

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وقال المتهم إن علاقة عاطفية جمعته بالمجني عليها مدة 5 سنوات، لكنه اكتشف مؤخرا خيانتها له مع عدد من الرجال، ما جعله يقرر معاقبتها حيث التقى بها في موقف للسيارات عند مركز "برجمان" للتسوق، لكن قبل أن يفعل ذلك أرسل بريدا إلكترونيا إلى عائلة الضحية أبلغهم من خلاله أنه "سيقتل ابنتهم إذا لم يضعوا حدا لسلوكها".

وتابع الضابط: "شعرت بالصدمة حين سلمني نسخة من الرسالة الإلكترونية ملطخة بالدماء وموجهة لعائلة الضحية".

دخل الجاني والمجني عليها في نقاش لمدة ساعتين، والتي أخبرته أنها لا ترغب به وأن عائلتها لا تريده زوجا لها.

شعر المتهم بالغضب وقام بطعنها في صدرها ثم نحرها، وبعدها توجه إلى مطعم قريب وطلب وجبة طعام وزجاجة ماء.